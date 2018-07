CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De Min Meno di una settimana (finale domenica prossima, alle ore 17, a Mosca) e appena quattro partite (le due semifinali e le due finali) al tramonto di un Mondiale parecchio diverso da come lo avevamo immaginato, ma divertente, in fondo, fra alti e bassi, noia e bellezza, stelle mai accese (Messi, Neymar) e grandi giocatori (Hazard e Modric su tutti), e una generazione di monumentali portieri, quattro europee in cima al mondo e perché no la concreta possibilità di una finale Belgio-Croazia. Divertente, visto con gli occhi...