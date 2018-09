CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De Min Ma cosa c'è da stupirsi, indignarsi o polemizzare di fronte all'Italia di venerdì sera e al tribolato 1-1 con la Polonia? Ma davvero pensavate che bastasse cacciare Tavecchio e Ventura, che se il nostro calcio è quello che è fosse solo e tutta colpa loro? Certo, Tavecchio era impresentabile (e lo si è capito subito), Ventura non all'altezza del ruolo ma, suvvia, siamo seri, cosa poteva fare l'onesto Di Biagio e cosa potrà fare il bravo, elegante e carismatico Mancini di fronte ad una squadra che non ha non dico un...