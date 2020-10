Claudio De Min

La quarta di serie A conferma tutto il buono e il meno buono che il campionato aveva fatto intuire nelle precedenti tre, con una sola eccezione, l'Atalanta, il cui tonfo a Napoli è rumoroso, strano, inatteso. Se sarà stato un caso (probabilmente è così) oppure no, lo sapremo più avanti. Dal San Paolo arriva invece anche la prima conferma: Napoli bello, pieno di entusiasmo e con valori tecnici importanti. L'organico adesso è ampio e, nonostante tre assenze pesanti, la panchina offre buone scelte che Gattuso utilizza bene.

Ecco, gli organici: al di là del fatto che la Juve è un cantiere aperto, piena di assenti e fuori forma, stanca per i viaggi dei nazionali, pure abbastanza sfortunata negli episodi, tutti contrari, va detto e ridetto che uno dei motivi per cui, per la prima volta dopo anni, non è quella bianconera la squadra favorita, è proprio che la concorrenza si è rafforzata negli undici titolari e allungata nelle panchine: quantità e qualità per abbattere i dittatori. Vedi l'Inter, che nonostante otto assenze pesanti, manda in campo nel derby una signora squadra e lascia comunque in panchina Erikssen e Sanchez . E ciò nonostante cede il derby ad un Milan molto cresciuto e che prosegue il fra le migliori iniziato nell'ultima parte della stagione scorsa, quella dopo il lockdown. Come il Sassuolo del resto, che da giugno ha un ritmo da grande.

Le sensazioni di questa stagione anomala, condizionata dalla pandemia ma anche dalla frenesia dei calendari (che stupidaggine far giocare le nazionali in questo momento) sono le seguenti: per lo scudetto sarà Inter-Napoli, con il Milan possibile terzo incomodo, in attesa di verifiche sull'Atalanta. La Juve vista a Crotone (ma anche a Roma) è la più debole degli ultimi anni e se resta questa (ma andrà vista con più lavoro sul campo e più titolari disponibili) - dovrà lottare per entrare fra le prime quattro. La Lazio si è fermata a marzo, quando la serie A venne sospesa, e non è più ripartita.

