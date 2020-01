Claudio De Min

La Juve vince a Roma ed è campione d'inverno. Una vittoria pesante, conquistata nonostante la pressione di dover vincere per evitare che il titolo meno platonico di quanto possa sembrare a prima vista andasse all'Inter. Partita vinta in dieci minuti e poi rimessa in discussione dall'atteggiamento superficiale dei bianconeri e da un mucchio di errori tecnici, palle regalate agli avversari in ogni zona del campo e almeno tre colossali occasioni per il 3-1 buttate nella ripresa. La Juve ha vinto perché ha avuto un miglior approccio, perché ha i giocatori migliori, ma non perché è stata migliore come squadra, ha sofferto troppo, si è sfarinata con esagerato anticipo subendo in maniera eccessiva per una partita che si era messa benissimo, dimostrando che i problemi di assetto ma anche di mentalità, non sono risolti.

Sia come sia il titolo di metà strada è dei bianconeri, un verdetto psicologicamente non leggero: quasi il 70 per cento di chi chiude davanti a tutti il girone di andata festeggia poi alla fine. Percentuale che sale al 76 per cento nell'era dei tre punti e addirittura all'80 da quando la serie A è a 20 squadre. Però, a far coraggio all'Inter ci sono un paio di precedenti: in due occasioni, dal 2005 a oggi, il campione d'inverno non ha vinto lo scudetto, entrambe le volte è stato il Napoli, entrambe le volte l'allenatore era Maurizio Sarri.

Statistiche a parte, fra Juve e Inter sarà fino in fondo una guerra di nervi, e molto dipenderà anche da cosa accadrà in queste settimane di mercato, perché se all'Inter arrivassero tutti i giocatori di cui si parla, le differenze di organico si attenuerebbero di molto. Senza dimenticare la Lazio, che ridendo e scherzando, se vincerà il recupero con il Verona chiuderà ad un solo punto dall'Inter. Magari non durerà, come dicono tutti, ma intanto...

