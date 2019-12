Claudio De Min

La fine dell'anno è come sempre l'occasione per un primo mini bilancio, in attesa di sapere come finirà la volata per il platonico ma psicologicamente non del tutto banale titolo d'inverno. I primi quattro mesi di serie A regalano verdetti inattesi e quasi definitivi sul piano delle bocciature per Fiorentina, Milan e Napoli, guarda caso le squadre i cui allenatori non sono arrivati sani e salvi a Natale e al fatidico panettone. I viola sono a meno tre dalla retrocessione, rossoneri (umiliati a Bergamo, fra le lacrime di Donnarumma) e azzurri a distanza siderale dalla coppia di testa e irrimediabilmente lontani anche dalla zona Champions. A dicembre la stagione rischia di essere già un fallimento, anche se ieri, il colpo al 94' in casa del Sassuolo, ha regalato punti e sollievo al Gattuso.

In vetta la novità vera è che lo scudetto potrebbe essere una questione addirittura a tre, dunque non solo l'Inter (in qualche modo attesa) ma anche una Lazio in clamoroso stato di grazia si candidano a interrompere dopo otto anni la dittatura Juve. Proprio la Lazio ha addirittura messo in discussione la reale consistenza della Juve, battendola due volte (già un'assoluta rarità in questi otto anni e mezzo), e addirittura riuscendoci nel giro di quindici giorni, mettendo a nudo i limiti della squadra che ha dominato dal 2011 ad oggi: dalla difficoltà (prevedibile) di calarsi - da Allegri a Sarri - dentro un calcio molto diverso, a quella di trovare le giuste motivazioni dopo tanti trionfi, fino alle evidenti debolezze dell'organico, a partire da un centrocampo decisamente non all'altezza, dove i nuovi Ramsey e Rabiot hanno l'aria di essere acquisti sbagliati, Khedira è infortunato, Emre Can un fantasma. E anche sulle fasce (De Sciglio e Danilo) Sarri non se la passa bene. Conte e Inzaghi festeggiano il Natale convinti che rovesciare il potere quest'anno sia davvero possibile.

