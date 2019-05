CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De Min L'onda verde della nazionale di Mancini fa ben sperare, Kean e Zaniolo sono solo un paio dei numerosi fiori sbocciati quest'anno nel grande prato del calcio italiano, da troppo tempo arido. Eppure quelle che restano negli occhi in questo finale di stagione, dove si sgomita per due posti in Champions (Inter avanti piano, Atalanta a tutta, Roma suicida, e stasera tocca al Milan) o evitare la retrocessione, per tornare in A o scampare alla C, sono le immagini di quattro grandi vecchi.Di Cristiano Ronaldo che a 34 anni gioca le...