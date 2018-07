CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De MinL'Italia dei quattro titoli mondiali, in Russia non ci è nemmeno arrivata, come l'Olanda, firmataria di una delle più grandi rivoluzioni della storia del pallone. Poi, via via, sono incredibilmente sparite la Germania (campione in carica), l'Argentina di Messi (questa però - decisamente sopravvalutata alla vigilia), il Portogallo di Ronaldo (campione d'Europa due anni fa) e, ieri, la Spagna, dominatrice del calcio europeo e mondiale per lunghi anni, mentre la Croazia, nella domenica dell'equilibrio, della paura, del calcio...