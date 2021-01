Claudio De Min

L'Inter non batteva la Juventus da 4 anni e mezzo, delle ultime venti partite ne aveva perse 12 e vinte solo due, dal 2011 ha accumulato oltre 200 punti di scarto (224, se ho contato bene, compresi i tre punti di ieri). Nei nove anni di dominio bianconero e altrettanti scudetti, i nerazzurri hanno quasi sempre fatto la parte delle comparse.

Ma la vittoria dell'Inter nella sfida di ieri non è rumorosa solo perché le statistiche ne fanno un evento raro ed è appena la terza in un decennio, ma perché è probabilmente l'annuncio della fine di un'era.

Ovviamente, per la Juve, non è il ko in sé a diffondere un senso di resa ma il modo in cui è maturato (il 2-0 è persino generoso nei confronti dei campioni d'Italia, l'Inter è stata più forte sotto ogni aspetto, i bianconeri quasi mai davvero dentro la partita), la posizione in classifica (meno 7 dall'Inter, possibilissimo meno 10 dal Milan) e ancora il fatto che il risultato di ieri è lo specchio di una situazione nuova ma chiara come il sole: per la prima volta dal 2011 la Juventus non è la squadra più forte, e i bianconeri non si possono più permettere di concedere quattro titolari (più la brutta copia di Ronaldo) alle dirette concorrenti. Per la prima volta, a metà stagione, la Juve si sta ancora cercando, invece le altre sanno già chi sono e conoscono la strada e cosa serve per percorrerla. Certo, si potrebbe dire che la Juve da qui in avanti può solo migliorare, mentre Inter e Milan sono già quello che ci vuole per giocarsi il titolo.

Il problema è che il tempo corre in fretta e giocando ogni tre giorni chi è indietro difficilmente avrà spazio per studiare, imparare e diventare migliore. Ecco perché, a occhio e croce, il 2-0 di ieri ha già l'aria di una sentenza.

