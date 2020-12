Claudio De Min

Il volo prosegue, il Milan timbra la quarta vittoria di fila, tiene a distanza gli inseguitori e adesso il distacco sulla seconda è di 5 punti, dopo lo 0-0 del Sassuolo a Roma. Nonostante assenze pesanti (Ibra e Leao, Bennacer e Kjaer) e le fatiche dell'Europa League, a Genova la vittoria è meritata, anche se il rigore che ha sbloccato la partita è stato fortunoso e nel finale Ekdal ha buttato la palla del 2-2. Ma da Genova arriva la conferma che il telaio è buono, il gioco scorre sempre fluido, e anche senza qualche pezzo grosso la squadra non perde le sue certezze: 12 partite di fila segnando almeno due gol e i 26 punti su 30, tanta roba. Alle spalle del Milan, l'Inter continua a sembrare l'avversaria più attendibile: tre vittorie consecutive (quattro con quella in Germania), ha il gol facile (13 nelle ultime cinque, Champions compresa), ha l'organico più completo, e l'unico allenatore che sa come si vincono campionati.

Anche la Juve sabato ha vinto, con la differenza che i tre punti arrivati nel derby sono più il frutto della rabbia (e delle leggerezze difensive dei granata) che del gioco. La Juve ha sei punti meno del Milan e Pirlo sei punti meno di Sarri. È imbattuta, certo, ma ha giocato solo due volte contro avversari di spessore (Roma e Lazio), e buttato al vento la bellezza di 4 punti, pesantissimi, contro due neo promosse. La differenza fra Inter e Juve al momento sembra più evidente di quanto faccia supporre il punticino di distacco. Semmai, più della Juve, oggi come oggi sembra plausibile una candidatura del Napoli, che ha gioco, qualità, panchina, ed entusiasmo. Insomma, è una squadra. La Juve no.

