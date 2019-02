CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Claudio De Min Il Var è un giudice e, come tutti i giudici, è equo e benedetto quando ci premia, ingiusto, sospetto, detestato quando ci punisce. La moviola in campo doveva portare alla cancellazione di ogni errore, alla pacificazione, all'accettazione del giudizio. Ovviamente così non è stato, anche se certo il numero delle sviste gravi è drasticamente sceso, ma restano numerosi gli episodi in cui, mancando l'assoluta certezza dell'accaduto, anche al cospetto delle immagini diventa decisiva la discrezionalità dell'arbitro, il suo...