Claudio De Min Il Var chiama, l'arbitro risponde, rigore. Icardi va sul dischetto e fra sfrontatezza e follia, talento e freddezza - sfodera un inatteso cucchiaio che regala all'Inter una vittoria quasi all'ultimo respiro, certo meritata ma ancora una volta sofferta, liberando i nerazzurri dall'ansia di un nuovo stop casalingo contro un avversario di bassa classifica, trasformando in gol con una lieve carezza un pallone pesante come il piombo, dopo la dolorosa eliminazione in Champions e una sola vittoria nelle ultime sette partite, quella...