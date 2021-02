Claudio De Min

Il derby ha tutta l'aria di una sentenza: non è tanto il risultato, anche troppo pesante per il Milan se vogliamo, ma il modo in cui si è sviluppata la partita, un campionario delle qualità nerazzurre: il cinismo (gol alla prima occasione), la buona sorte (tre miracoli di Handanovic in meno di un minuto nell'unico momento in cui, a inizio della ripresa, il Milan aveva messo alle corde l'Inter), la solidità e la capacità di stare in campo nel modo giusto e sfruttare gli spazi della partita con i suoi poderosi ribaltamenti. Infine, davanti, lo strapotere di Lukaku-Lautaro (30 gol in due a neanche due terzi di stagione, mica noccioline). Che l'Inter avesse l'organico più completo, la rosa più ampia ed equilibrata, i cambi giusti per ogni ruolo lo si sapeva, e Conte ha solo avuto bisogno di un po' di tempo per mettere a punto il motore: l'amarezza per la precoce uscita dall'Europa adesso è una benedizione. In due settimane l'Inter è passata dal meno 2 alla fuga (più 4 sul Milan, più 11 sulla Juve, che però ha due partite in meno): una sferzata psicologica mica da ridere. Esattamente il contrario del Milan, che in otto giorni ha lasciato ai cugini sei punti: una mazzata. E, per quanto il cammino sia ancora lungo, non si vede un solo appiglio al quale la concorrenza possa aggrapparsi: l'Inter ha un buon margine sulla seconda e una piccola voragine sulle altre, l'enorme vantaggio di essere fuori dalle coppe, un organico sontuoso e in piena salute (al contrario delle avversarie che, quasi tutte, dal Milan alla Juve al Napoli, da settimane sono tormentate dagli infortuni), vanta di gran lunga il miglior attacco, una difesa che ha subito un gol nelle ultime sei partite, ha l'allenatore giusto, il morale alle stelle e solo certezze. Tutto lascia pensare che per gli inseguitori (sei pretendenti per tre posti) la zona Champions sia già, a tre mesi esatti dal traguardo, l'unico obiettivo realistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA