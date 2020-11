Claudio De Min

Il 24. risultato utile di fila, la quinta vittoria in sei partite, l'ennesimo gol di Ibra, la conferma del primato solitario in classifica, l'allungo sulla seconda (che da ieri è l'incredibile Sassuolo), il più 5 sull'Inter e sul Napoli, che si blocca all'improvviso: partito con l'obiettivo massimo della qualificazione-Champions, nella testa del Milan affiorano pensieri diversi e più alti. Del resto, numeri ed entusiasmo a parte, ad alimentare l'ottimismo contribuiscono anche gloriosi precedenti: le ultime due stagioni iniziate con 16 punti nelle prime sei giornate finirono con lo scudetto. Nel 1995-96 con Fabio Capello, 17 anni fa con Carlo Ancelotti.

Cosa sia davvero questo Milan è presto per dirlo, non è la squadra migliore ma ha il vantaggio di avere già un gioco, una fisionomia, non ha disperso la bella inerzia del calcio estivo, ha visto crescere in fretta il gruppo assieme a giocatori che nella prima parte della vecchia stagione lasciavano perplessi e adesso sono importanti. E ha capito che Ibra come Ronaldo è un giocatore fuori dal normale e la sua carta di identità non ha nessun valore. Il fatto è che Pioli, rispetto a Pirlo e Conte, ha già portato il Milan fuori dall'officina, mentre le rivali stanno ancora mettendo a punto motori complessi, difficili da registrare, dei quali si fatica a capire le potenzialità: per immaginare dove potrà arrivare, bisogna anche mettere in conto il vantaggio di non avere pressioni e obblighi, ma solo leggerezza ed entusiasmo. Capiremo solo strada facendo se il Milan è già al massimo o può crescere ancora e quanto, e se il viaggio in Europa sarà un peso o una spinta. Forse, un limite è quello di dipendere molto da Ibra, ma anche la Juve ha avuto bisogno del ritorno di CR7 per uscire dalla sofferenza con lo Spezia e vincere la prima partita sul campo (Champions esclusa) dopo 40 giorni, e l'Inter senza il gigante belga ha rischiato di perdere col Parma.

Perché in una serie A dove piovono i gol, la Lazio passa dalla sconfitta alla vittoria in 4 minuti in pieno recupero, il Sassuolo sbanca Napoli, vola al secondo posto e sembra la nuova Atalanta, tutto può accadere. E domenica prossima ci sono Lazio-Juve, Atalanta-Inter e Milan-Verona. A buon intenditor...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA