Claudio De MinEra il 6 maggio del 2012, quando Antonio Conte firmò il primo dei nove scudetti consecutivi della Juventus, inaugurando il più lungo e forse irripetibile dominio sulla serie A. Ieri è stato lo stesso Conte a porre fine ad una dittatura che sembrava interminabile, e nove anni consecutivi in un certo senso lo sono, e lo ha fatto nel modo più clamoroso, dominando come aveva fatto quasi sempre la Juventus in questo tempo...