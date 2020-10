Claudio De Min

Dopo tre giornate al comando c'è una coppia inedita: Atalanta e Milan. E se per i bergamaschi è la conferma di uno spessore in costante crescita da tre anni, il Milan in vetta alla terza giornata non si vedeva da parecchio. Certo, l'Atalanta ha tenuto una marcia da schiacciasassi (13 gol in tre partite) e il suo calendario è stato più insidioso di quello rossonero, ma la squadra di Pioli ha fatto in pieno il suo dovere e confermato uno stato di salute che perdura dal dopo lockdown. Comunque sia, la terza di serie A conferma che stavolta la Juventus è solo una delle favorite, non l'unica come da una decina di stagioni a questa parte, e forse nemmeno la più attendibile: in attesa di verifiche per il Milan (il derby, fra due settimane) ora come ora Atalanta e Inter sembrano attrezzatissime per interrompere la dittatura bianconera. Più Conte di Gasperini, a dire la verità, vista la notevole differenza di organico. E questo nonostante la leggera frenata nerazzurra di ieri. Leggera, scrivo, perché la Lazio resta pur sempre una signora squadra, eppure per almeno metà partita l'Inter è parsa superiore, prima dell'1-1 di Milinkovic.

Alla classifica manca Juve-Napoli. Il giudice sportivo assegnerà inevitabilmente i tre punti ai bianconeri, poi comincerà il balletto dei ricorsi e delle sentenze che, dovessero alla fine modificare il verdetto - che sarà l'inevitabile conseguenza di un protocollo concordato a suo tempo dalla Figc con il Cts e il Ministero della Salute, e dell'accordo approvato qualche giorno fa da tutti i club (Napoli compreso) - spalancherebbero scenari caotici. A meno che, come sembra, il Napoli non abbia rispettato il protocollo di isolamento del gruppo non appena emerse le positività, inadempienza che avrebbe provocato l'intervento dell'Asl. In quel caso la responsabilità della società partenopea sarebbe difficile da confutare.

