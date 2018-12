CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De Min Dopo essersi aggrappato senza fortuna alla Fiorentina e all'Inter, il campionato, per restare in vita, almeno per quanto riguarda la questione scudetto, punta tutto sul Torino e sulla carica emotiva che Mazzarri trasmetterà ai suoi: il derby di sabato in casa granata è un'altra delle trappole che in questo tour de force di fine anno (Valencia, Fiorentina, Inter, Young Boys, derby, Roma, Atalanta e Sampdoria, tutte in un mese, una partita ogni quattro giorni) lo sbilanciatissimo calendario riserva alla Juve. I primi due agguati...