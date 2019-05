CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De Min Dopo avere mortificato l'interesse per la questione scudetto, risolta ufficialmente tre settimane fa ma, in pratica, chiusa addirittura il lontano 3 marzo, dopo la vittoria in casa del Napoli, la Juventus, nel suo lento, compassato procedere verso la chiusura della stagione, è ancora assoluta protagonista: passa infatti dalla squadra di Allegri, complice uno stranissimo calendario, il destino della qualificazione alla prossima Champions League. Dopo aver concesso un punto a Inter e Torino nelle scorse settimane, ieri la Juve ne...