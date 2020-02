Claudio De Min

Domenica dopo domenica, la candidatura scudetto della Lazio è sempre più difficile da ignorare. L'organico non sarà quello di Juve e Inter ma Inzaghi ha due vantaggi: una squadra più compiuta e nessun'altra distrazione all'infuori del campionato, mentre Sarri e Conte hanno davanti non solo la campagna d'Europa ma anche un paio di tostissime semifinali di Coppa Italia. I numeri sono indiscutibili: l'ultima sconfitta della Lazio in campionato è del 25 settembre (0-1 in casa dell'Inter) e dal 27 ottobre in poi ha sempre vinto (12 volte), tranne l'1-1 nel derby della settimana scorsa. La Lazio ha di gran lunga la miglior differenza reti e il secondo miglior attacco (52 reti). Battendo dopodomani il Verona, Inzaghi scavalcherebbe l'Inter salendo a meno 2 dalla Juve.

A proposito: dopo tre pareggi di fila l'Inter è tornata a vincere, facendo valere a Udine la sua superiorità di tecnica e spessore, che le hanno permesso di superare indenne un'ora iniziale non proprio brillante. Il mercato d'inverno e il recupero degli infortunati sembrano aver completato un organico sul quale adesso Conte avrà poco da lamentarsi.

Tutto questo mentre salta all'occhio un'evidenza solare: sono tre uomini record a spingere Juve, Inter e Lazio, ieri guarda caso autori di tre doppiette: Ronaldo, sempre in rete nel 2020, è alla nona partita di fila in gol, ha eguagliato il record bianconero di Trezeguet e adesso gliene servirebbero un altro paio per agganciare Batistuta (11). Ciro Immobile, con 25 gol in 21 partite, raggiunge Angelillo che nel 1959 centrò la stessa impresa con l'Inter. Di questo passo anche il record assoluto di Higuain (36 gol) sembra molto a rischio. Infine Lukaku, anche ieri decisivo e a quota 16 gol: un'enormità per uno atterrato da appena cinque mesi e mezzo nel pianeta serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA