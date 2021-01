Claudio De Min

Davanti vanno come treni: l'Inter festeggia la sua ottava vittoria consecutiva seppellendo sotto una montagna di gol (6) il povero Crotone, il Milan prosegue la sua stagione da imbattuto e respinge l'assalto dei cugini, nonostante un'ora di inferiorità a Benevento; il Napoli rifila un poker servito al Cagliari e lo travolge a domicilio; l'Atalanta è tornata una macchina da gol, 15 nelle ultime cinque partite. Ieri a preso a pallate la rivelazione Sassuolo: 5-1 anche senza il Papu. Per non essere da meno, in serata persino la spaesata Juve di questi tempi ne ha fatti quattro all'Udinese, anche se, guardando con attenzione, si scopre che al di là del risultato non c'è granché. Il primo e il terzo gol, quelli decisivi (l'1-0 ha aperto la partita, il 3-0 l'ha chiusa), hanno beneficiato della gentile collaborazione dei friulani, e dopo un primo tempo mediocre i campioni in carica hanno dilagato. Ma il gioco continua a latitare, le idee pure, e anche i meccanismi difensivi scricchiolano: basti pensare alle due traverse colpite dai friulani, al gol comunque subito alla fine, e al fatto che gli ospiti erano addirittura andati in vantaggio: corretto l'intervento del Var a cancellare l'1-0 di De Paul, resta il fatto che davanti a Szczesny si era aperta una preoccupante voragine.

Insomma, rimane illusorio, al momento, immaginare clamorose rimonte in stile Allegri 2015-16. Del resto se la Juve ha davvero qualcosa da dire lo sapremo presto: mercoledì il Milan a San Siro, poi il Sassuolo in casa, infine l'Inter di nuovo in trasferta, in un gennaio da brividi nel quale i bianconeri si giocheranno non solo la possibilità di rientrare in zona scudetto (col forte rischio di uscirne definitivamente), ma anche la Supercoppa italiana con il Napoli. Tutto in due settimane.

