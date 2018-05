CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De Min Dal Mortirolo a Sappada, Friuli e Veneto hanno regalato al Giro d'Italia e al ciclismo un grande fine settimana e due tappe bellissime, in uno straordinario via vai di resurrezioni e crolli, rese e imprese. Sabato lo squillo improvviso di Froome, ieri la fragorosa replica di Simon Yates, 26 anni ad agosto: nato in un paesino di 60 mila abitanti, nella contea del Greater Manchester, che si chiama Bury (seppellire, in italiano), ieri potrebbe anche avere ha scavato la fossa agli avversari. Froome - che sembrava risorto - è subito...