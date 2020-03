Claudio De Min

Da fuori, nonostante le finestre spalancate, entrano un sole quasi estivo e una luce accecante, ma non un rumore che sia uno, né un segno di vita. Se scendo le scale gli appartamenti sembrano vuoti, il palazzo disabitato, eppure ho appena visto la signora del secondo piano portare giù il cane, la coppia del terzo ha lasciato le scarpe sul pianerottolo, per prudenza, e il ragazzo del primo era salito in terrazza a prendere un po' d'aria. Ma da dietro le porte non filtra un suono. Non guardano neppure la tivù, forse perché non ne possono più di sentire i bollettini di guerra. E, tanto, più di così cosa possiamo fare. Ci fosse almeno il calcio, ma la prima, vera domenica da barricati in casa è anche la prima senza calcio: non c'è un pallone che rotoli, ormai, in tutta Europa, o quasi. E meno male, magari prima, certo. E, per carità, senza pallone si può vivere benissimo.

Il fatto è che non era mai successo per un'emergenza sanitaria, e solo la guerra prima di oggi aveva obbligato a fermare il calcio, ma oltre cento anni fa, in tempi in cui al massimo si leggevano i risultati sul giornale, il giorno dopo, e le domeniche cambiavano solo per chi andava allo stadio. Invece adesso il calcio entra nelle case, negli occhi, nelle parole e nella testa di tutti, ogni giorno, dalla mattina alla sera, e dunque questa scomparsa improvvisa è ancora più irreale, plumbea, spettrale, come le nostre piazze. Sono passati appena cinque giorni dall'epica vittoria dell'Atletico Madrid dentro il frastuono di uno stadio ancora colpevolmente stracolmo, eppure sembra una vita fa. Come se il gol di Alvaro Morata, quello che ha definitivamente spento il Liverpool, avesse fatto calare il silenzio non solo su Anfield, ma anche sulla nostra un po' infantile allegria, sulle nostre illusioni, sulla nostra superficialità. Un gol pesante, insomma.

