Claudio De Min D'accordo, Balotelli sarà cresciuto, è maturato, ma è la sua presenza - diventata di colpo quasi obbligatoria - a spiegare meglio di ogni altra cosa la profonda crisi del calcio italiano che si aggrappa a un giocatore che per anni non ha voluto (giustamente) neppure prendere in considerazione.La crisi non è quella della Nazionale, dei risultati, di un presidente, di una Federazione, ma è di tutto il calcio, di talenti e mentalità, di fantasia e coraggio, difetti espressi senza ombra di dubbio dalla lunga serie di partite...