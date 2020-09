Claudio De Min

Come non detto. Suggestionati dal fattore Pirlo, dall'agevole 3-0 iniziale all'ersordio sulla Samp, in molti avevano immaginato una Juve già incamminata verso un luminoso cammino. Senonché già nel pomeriggio di sabato il Benevento aveva provveduto a far capire cosa vale la Sampdoria oggi: poco. E ieri sera, di fronte ad un avversario di ben altro spessore, si è capito che la strada per la nuova Juve e per il suo allenatore sarà tutt'altro che agevole.

Il 2-2 finale non deve ingannare, perché la Roma la partita l'ha buttata e la Juve il punticino lo ha trovato per strada, al termine di una prova di evidente modestia. Pirlo ci ha messo molto del suo, con una formazione a dir poco spericolata, con Cuadrado spaesato sinistra, e senza un minimo di logica ed equilibrio, poi ritrovato - meglio tardi che mai - quando sono entrati Arthur e Bentancur e nonostante l'inferiorità numerica. Un assetto, quello iniziale, che ha messo ancora di più in evidenza la modestia del centrocampo ed esposto la difesa a subire i velocissimi ribaltamenti di gioco giallorossi. E il gol del 2-1 della Roma è francamente imbarazzante, un misto di superficialità e disattenzione. Ma, a parte questo, la Juve non ha praticamente fatto un vero tiro in porta fino al miracoloso 2-2 di Ronaldo, ha subito almeno altre tre palle-gol nitidissime oltre a numerose altre situazioni di pericolo, non ha mai dato l'impressione di poter creare problemi all'avversario e si è salvata solo grazie a Ronaldo. Il tutto in una giornata nella quale tutta la concorrenza ha mostrato i muscoli: quattro gol dell'Atalanta, altrettanti dell'Inter, addirittura sei del Napoli, oltre alle vittorie agevoli e comunque annunciate - di Lazio e Milan. Proprio il Napoli, fra una settimana, sarà allo Stadium: per Pirlo già un esame insidiosissimo. La Juve di ieri non basterà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA