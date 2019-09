CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Claudio De MinChissà quando il calcio riuscirà a porre fine a questa farsa del mercato infinito, di questo sistema per cui alla seconda giornata di campionato gli allenatori non sanno ancora quali giocatori avranno a disposizione e i giocatori in quale squadra giocheranno fra quindici giorni, dopo la sosta. Perchè adesso ci sono le nazionali e, dunque, per cominciare lavorare con l'organico definitivo i tecnici dovranno aspettare un'altra decina di giorni, la metà della settimana prossima, se tutto va bene, cioè oltre tre settimane...