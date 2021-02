Claudio De Min

Che il Milan asfaltasse il Crotone era scritto; che l'Inter corresse pochi rischi contro una Fiorentina malconcia, molto probabile; che la Juve scavalcasse anche l'ostacolo Roma, possibile anche se delle tre è stata quella che ha dovuto sacrificarsi di più per centrare l'obiettivo. Il primo weekend di febbraio ha riposizionato le grandi storiche del calcio italiano sul podio, dove la novità è proprio la Juve che si è fatta largo con tre vittorie di fila, scavalcando la Roma e staccando Atalanta e Napoli. Con dieci vittorie nelle ultime undici partite, Pirlo sta recuperando credibilità e posizioni, e la squadra entusiasmo e fiducia, per quanto resti acclarato che certe lacune strutturali di un organico ampio ma un po' sbilanciato Pirlo se le dovrà portare avanti fino alla fine, e conviverci. Per la Juve recuperare alle milanesi i punti persi all'inizio non sarà facile, proprio perché Milan e Inter confermano domenica dopo domenica di essere padrone del loro gioco, ben strutturate, molto convinte: il Milan tiene il passo con competenza e leggerezza, l'Inter con più forza e intensità (e l'enorme vantaggio di non avere il peso delle coppe), senza contare l'appetito di entrambe dopo un decennio da comparse. Ma la crescita di qualche singolo, il recupero di molti infortunati, l'indiscutibile anche se un po' altalenante qualità, e un pizzico di buona sorte che nella prima parte della stagione raramente si era fatta vedere, hanno contribuito ad allontanare dalla Juve il pessimismo seguito alla sconfitta in campionato con l'Inter, a ricompattarla e rimetterla in carreggiata. Pur dentro il pesante tour de force, fisico e mentale, che - fra campionato, Coppa Italia e Champions seminerà trappole e agguati per altri dieci giorni: solo allora sapremo se la Juve è davvero tornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA