CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Claudio De MinAlla fine è andato tutto secondo pronostico: Inter e Atalanta in Champions, Milan in Europa League, Empoli in B, Fiorentina salva, ma per arrivarci c'è stato bisogno di una notte pazzesca, soprattutto a San Siro dove ancora una volta, esattamente come un anno fa, l'Inter ha dovuto penare l'indicibile, soffrire (ieri addirittura fino al 98') fino all'ultimo secondo e chiedere anche un aiutone alla buona sorte per centrare l'obiettivo Champions, in un finale drammatico dove due volte le parate di Handanovic e un'altra la...