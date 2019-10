CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De MinAl termine di una partita bella, intensa, senza respiro dal primo all'ultimo minuto, la Juve torna dove è quasi sempre stata negli ultimi otto anni: in testa alla classifica. E l'Inter, proprio contro la Grande Nemica, interrompe la sua cavalcata vincente: dopo sei vittorie di fila, in un colpo solo Conte perde l'imbattibilità e il comando, e tutto questo accade proprio dentro la sua casa e davanti ad un pubblico che mai come stavolta aveva davvero creduto di poter finalmente battere i bianconeri dopo tre anni di digiuno...