A volte capita che si perda una partita senza aver mai subito un tiro in porta, né aver concesso mezza occasione agli avversari e in sovrapprezzo - per un rigore un po' ingenuo, un po' sfortunato, spuntato quasi dal nulla e del quale nessuno, in campo, si era accorto. È capitato alla Juve, sabato, e così, improvvisamente, tutto il buono delle ultime due settimane bianconere è sbiadito, è tornata la cupezza, sono tornati gli infortuni (Arthur, Cuadrado, e Dybala è ai box da oltre un mese), i dubbi. E i progetti-rimonta rimessi frettolosamente nel cassetto dei sogni perché la condanna di chi insegue è che ogni errore pesa il doppio.

A volte, raramente, nel calcio, soprattutto in questo calcio misterioso, senza tregua e respiro, capita che la prima in classifica perda con una neopromossa, lo Spezia, che il dio Ibrahimovic si inchini ad Agudelo (chi sarebbe costui?) e Donnarumma a Maggiore e Bastoni (li avevate mai sentiti nominare?) e che, proprio per mano di questi Carneade, molti dei quali la serie A l'avevano vista solo in tivù o letta sui giornali, perda anche, e per la prima volta dopo cinque mesi, il primato.

Capita così che dopo 21 giornate passate a guardare da dietro i cugini, l'Inter metta finalmente la freccia del sorpasso e le mani sul primato, battendo una Lazio forse migliore persino nel gioco ma meno cinica, meno cattiva, meno fisica, meno fortunata. Troppi meno. E forse è davvero già una svolta, e rafforza l'idea che Conte difficilmente fallirà ancora: dopo aver lasciato anzitempo Champions e Coppa Italia, l'obiettivo scudetto è da ieri, e per la prima volta da oltre un decennio, una solidissima possibilità. Senza coppe, con l'organico più completo e meglio assortito, un Lukaku straripante, il miglior attacco e tanta fame arretrata, l'Inter diventa da oggi e ufficialmente la favorita numero uno. E il derby, domenica pomeriggio, è già un'occasione per provare subito la fuga

