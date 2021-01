Claudio De Min

A quattro giorni dall'illusorio 3-1 al Milan, la Juve ripiomba nella sua abituale confusione di gioco e di idee ma alla fine di una serata complicata e perfino sfortunata, porta a casa altri tre punti e la terza vittoria di fila: mai successo in questa stagione. Solo che questa serata, al di là della vittoria e di una classifica in qualche modo rimessa in piedi, non è tutta rose e fiori, anzi. Infatti in poco più di mezzora Pirlo perde prima McKennie e poi Dybala e trema anche per Chiesa, che poi rimane in campo, e tutto questo quando, fra domenica e il mercoledì successivo, la Juve è attesa da uno snodo fondamentale della stagione (prima l'Inter, poi la Supercoppa con il Napoli) e ai box ci sono anche i tre positivi al Covid (Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro): parlare di emergenza è perfino riduttivo. Anche perché il problema di Dybala è al ginocchio e potrebbe essere piuttosto serio, e lo stesso Chiesa (toccato duro alla caviglia), andrà valutato. Certo, restano i nove punti di fila (e i 10 gol in tre partite) messi assieme in una settimana e i cinque recuperati all'Inter in quattro giorni, cose che fanno benissimo al morale, ma non sono abbastanza per archiviare i problemi dei campioni d'Italia, affiorati anche ieri nonostante più di un tempo in superiorità numerica. E nemmeno la sensazione che, dopo nove anni, la Juve non sia più la squadra più forte. Ha gli uomini, di sicuro, ma non il gioco. Non ancora, almeno.

Con l'Inter che dopo otto vittorie di fila fa un punto in due partite (e anche ieri a Roma ha un po' buttato la vittoria, ritirandosi nella sua metà campo negli ultimi venti minuti, forse anche a causa di cambi un po' discutibili di Conte) alla fine torna attivo il bilancio del Milan, che allunga nuovamente sui cugini: il più 3 sull'Inter è poco o nulla, certo, ma vale oro quattro giorni dopo il ko con la Juve e nel momento in cui Ibra sembra un giocatore recuperato a tutti gli effetti.

