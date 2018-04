CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De Min A pochi secondi dal 90' di Napoli-Chievo, le luci sullo scudetto erano sul punto di spegnersi definitivamente. La Juve era a più 7, un'altra giornata volgeva al termine, e per Sarri la sconfitta avrebbe rappresentato il colpo di grazia: un simile distacco con la prospettiva dello scontro diretto allo Stadium e l'ulteriore svantaggio di avere già perso in casa la sfida di andata, sarebbe stata una montagna impossibile da scalare. Per non parlare della devastante botta psicologica. Poi, incredibilmente, nel giro di meno di...