Claudio De Min

A occhio e croce, da ieri sera, la questione scudetto è un affare risolto: l'ottava vittoria di fila dell'Inter è infatti coincisa con la terza sconfitta del Milan nelle ultime sei partite, il distacco è salito a 9 punti, e francamente non si vede come il Milan possa farne dieci più dell'Inter da qui alla fine, tenendo conto che in un mese esatto i rossoneri hanno lasciato ai cugini la bellezza di 11 punti. Certo, ci sarebbe ancora la Juve, teoricamente a meno 7, dando per vinto (ma ovviamente è tutto da dimostrare) il recupero con il Napoli e ancora con il possibile colpo in canna dello scontro diretto alla penultima giornata, per quanto molto probabilmente quel giorno sarà già tutto finito.

Ma è tutto molto teorico, difficile, complicato. Anche se a parole a nessuno molla, e ci mancherebbe: Ora proviamo a vincerle tutte ha detto ieri Pirlo. Solo che già sarebbe un'impresa abbastanza clamorosa e difficile da immaginare per una squadra che al di là di tutti i suoi problemi di crescita e di organico - non riesce a giocare una partita che sia una senza affollare l'infermeria con un nuovo malconcio (ieri Alex Sandro), ma neanche questo basterebbe: oltre a perdere lo scontro diretto con i bianconeri l'Inter dovrebbe infatti lasciare per strada altri quattro punti: niente è impossibile ma che tutte queste cose accadono contemporaneamente è fortemente improbabile.

E dire che, guardando ieri pomeriggio quell'Inter prevedibile, senza luce, incapace di mettere paura al Torino, farsi persino rimontare, immagino che Pioli e Pirlo un po' si fossero illusi. Poi, quasi un lampo fra le nuvole, quando l'1-1 sembrava difficile da scalfire, ecco il gol di Lautaro, bello sì, anche se molto aiutato dal piazzamento sbagliato di Izzo e dalla scarsa reattività di Sirigu, ha soffocato le speranze di giornata. Il resto lo ha fatto il Napoli, qualche ora più tardi.

