Claudio De Min1. Chi pensava che il ko con la Juve avrebbe depresso l'Inter non conosce Conte. Infatti, pur senza tre giocatori importanti, i nerazzurri hanno reagito passeggiando sul campo del Sassuolo, prima di complicarsi la vita nel finale. E chi aveva individuato in Lukaku il vero problema nerazzurro, adesso che dice? Comunque sia, di quest'Inter sentiremo parlare a lungo;2. La Juve prosegue la sua Sarrizzazione, ma è difficile cancellare di colpo le abitudini assorbite in cinque lunghi anni, e quindi riecco la tendenza ad amministrare i...