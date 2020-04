La stagione calcistica 2019/20 non terminerà il canonico 30 giugno, questo ormai è certo. Il termine si allungherà al 2 agosto: la Figc lo ha già deliberato, anche se perché diventi norma vera e propria c'è bisogno di un accordo fra le parti (Leghe e Aic) e della ratifica nel prossimo consiglio federale che presumibilmente si terrà il 5 maggio. Questo, ovviamente, varrà sia che si riprenda a giocare, sia che non si riprenda. I dubbi, comunque vada, affollano lo scenario. Primo fra tutti, nel caso di sospensione definitiva del campionato, per quanto riguarda la serie A che classifica di merito sportivo consegnare alla Uefa? Quella maturata fino all'interruzione vede: prima Juve, poi Lazio, Inter e Atalanta (Champions); Roma e Napoli (Europa League); Milan settimo. I rossoneri sono in semifinale di coppa Italia: vincendola andrebbero in Europa League costringendo al preliminare il Napoli. Se la coppa non sarà assegnata, andrebbe il Diavolo ai preliminari. Però la classifica è stata interrotta con otto squadre con una partita in meno, fra queste Verona e Parma a un solo punto dal Milan. Cosa fare? Si può sterilizzare la classifica calcolando la media punti e allora al 7° posto sarebbe l'Hellas (miglior differenza reti del Parma) e andrebbe lui al preliminare. Nella norma le altre posizioni che contano: Lecce (peggior differenza gol rispetto al Genoa), Spal e Brescia retrocederebbero (e bisognerà vedere se la B riuscirà a promuovere le sue 3 squadre). Spostare la fine stagione al 2 agosto senza una regola valevole per tutti emanata dalla Fifa, renderà necessari accordi privati tra calciatori in scadenza o già trasferiti e club di appartenenza e di destinazione. E accordi tra società legate dai prestiti: allungarli o interromperli? Il calcio rischia di diventare una Babilonia.

