Civitanova trionfa in Brasile il pianeta volley è azzurro

LA FINALE MASCHILELa Lube Civitavona completa il Grande Slam chiudendo con una vittoria il Mondiale per club a Betim, in Brasile. La finale con il Sada Cruziero finisce 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-21) e la squadra di Fefè De Giorgi termina il suo straordinario 2019 con l'ennesima vittoria, dopo scudetto e Champions League. La finale è intensa, con il Cruziero guidato da Conte (21 punti) che dopo aver perso in volata il primo set grazie a un ace di Simon, nel secondo parziale annichilisce la Lube. Nel terzo marchigiani davanti (16-13), ma i...