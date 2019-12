Civitanova passa a Trento Kioene perde ma è in Coppa

VOLLEY

Si chiude il girone d'andata della SuperLega, ma non il 2019 del massimo campionato di volley, che vedrà giocarsi tra Natale e Santo Stefano la prima di ritorno. Con Civitanova già campione d'inverno è andato in scena il big match con Trento, recupero della decima giornata. La squadra di Fefè De Giorgi si conferma ancora una volta in un eccellente momento di forma, passa per 1-3 e chiude il girone d'andata senza sconfitte. Tra le prime otto al giro di boa anche la Kioene Padova, nonostante la sconfitta al tie break a Monza. I bianconeri sfiorano la rimonta dallo 0-2, ma non riescono a chiudere il tie break. Ottengono comunque il punto che serve per il pass per la Coppa Italia. Per la Kioene 32 punti di Hernandez, per Monza 27 di Kurek e 19 di Dzavoronok. Resta fuori dalla Coppa Italia invece Verona, sconfitta in casa da Milano (28 punti di Nimir per i lombardi, 23 di Boyer con cinque muri per gli scaligeri). Il quadro della Coppa Italia vede nei quarti Civitanova-Monza, Milano-Trento e Modena-Ravenna.

La Kioene invece se la vedrà con Perugia seconda in classifica, ferma nell'ultima giornata, mentre al terzo posto rimane Modena, che comunque fatica in casa per avere la meglio su Vibo Valentia. Per i calabresi 14 punti di Defalco e undici muri di squadra costringono gli emiliani al quarto set, vinto comunque con un eloquente 25-10. Per Modena ci sono 25 punti di di Bednorz e 18, con quattro muri e due ace, di Zaytsev. In coda alla classifica vittoria pesante al tie break in rimonta per Latina, che con i 22 punti di Patry supera Piacenza (18 punti per Nelli).

IMOCO DI CLASSE

In campo femminile resta davanti a tutti Conegliano, che vince 3-0 a Firenze con il Bisonte. Per Egonu (17 punti, cui ne aggiunge 13 Hill) e compagne due set in controllo, prima di fare i conti con la reazione delle toscane in avvio di terzo parziale. L'esperienza e la classe dell'Imoco fa però la differenza e Conegliano chiude 25-23 in rimonta il set e non si complica la vita. Il 26 si torna in campo per il big match del PalaVerde con Busto Arsizio che chiuderà l'andata.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA