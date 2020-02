VOLLEY

(m.zi.) Civitanova non ha problemi in casa a superare Verona in maniera netta nella quinta giornata di ritorno di SuperLega. Scaligeri mai in partita, si devono arrendere con un eloquente 25-8 nel primo set. Verona riesce a fare meglio nel prosieguo della partita, ma senza mai mettere davvero in difficoltà i multi campioni. Rychlicki è il top scorer tra i marchigiani con 14 punti, cui ne aggiunge 12 (con quattro muri vincenti) Simon. Perugia prova a tenere il ritmo, vincendo in casa con Padova. I bianconeri comunque non fanno la vittima sacrificale e riescono a mettere in difficoltà gli umbri, facendo vedere cose migliori rispetto ai quarti di Coppa Italia senza storia. Vinto il primo set in volata Perugia perde il secondo, ma alla lunga Padova fa i conti con la maggiore qualità dei padroni di casa. Leon è come sempre il punto di riferimento con 19 punti, per Valerio Baldovin come sempre si dividono le responsabilità in attacco Ishikawa ed Hernandez, 16 punti a testa.

AGGANCIO

Padova resta in zona play off, ma viene raggiunta da Ravenna che vince uno scontro diretto importante per la post season con Monza. Vernon Evans mette a referto 22 punti, 21 ne aggiunge Ter Horst e Monza (20 di Kurek) si deve arrendere 3-1 dopo una partita molto equilibrata, come spiega il 32-30 del quarto parziale. Vittorie estrerne, ma a fatica, per Trento e Modena, che completano il lotto delle top four. I trentini perdono il primo set a Piacenza (22 di Nelli), ma poi riescono a riprendere il mano la partita grazie in particolare al muro (13 punti diretti, sei firmati Lisinac). Per la squadra di Angelo Lorenzetti il top scorer è Vettori con 19 punti. Due set molto equilibrati aprono la trasferta di Modena con il Cisterna Latina. La squadra di Andrea Giani vince 25-23 il primo, i pontini pareggiano con il 28-26 del secondo parziale, ma poi non riescono più a reggere il ritmo degli emiliani. Per i padroni di casa 17 punti di Van Gardener e 15 di Patry, 23 di Zaytsev e 18 di Bednorz dall'altra parte della rete. In coda Vibo Valentia, che in settimana ha avuto la conferma dell'agibilità dell'impianto di casa, ottiene tre punti preziosi con Sora.

