Civitanova in difficoltà ma si rialza. Perugia facile

VOLLEY

Civitanova sempre prima, ma forse il peso della stagione intensa si comincia a far sentire anche per la corazzata di Fefè De Giorgi. Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale per 3-2 in casa con Milano (la prima della stagione) i campioni d'Italia tremano anche nella terza giornata del girone di ritorno con Latina in trasferta. I pontini infatti vincono il primo set 25-23 e costringono Civitanova agli straordinari per evitare di aprire una serie negativa.

De Giorgi si affida ai suoi bombardieri (19 punti Leal, 16 Juantorena, 15 Rychlicki), mentre per Palacios con 14 punti è il top scorer dei padroni di casa. All'inseguimento dei campioni tengono il ritmo tutte le principali concorrenti. Perugia vince in casa con Monza nonostante Atanasjevic si fermi a 9 punti. A dare una mano a Leon (14) ci pensano così Lanza (13) e Russo (10).

MODENA NON SBAGLIA

Modena non sbaglia nulla con Sora, sempre fanalino di coda. La squadra di Andrea Giani tiene saldamente in mano la partita con 14 punti Anderson. Trento invece ha la meglio in casa per 3-1 su Vibo Valentia, nonostante i 17 punti di Aboubakar per i calabresi. Padroni di casa guidati dai 14 di Vettori e dal contributo di Russel (12 punti). Ma la squadra che in questa fase sembra essere più in forma è Milano, che con il prestigioso successo infrasettimanale su Civitanova ha trovato oltre che ulteriore fiducia anche una posizione d'eccellenza in classifica. Ravenna cede così in tre set, con Nimir (23 punti) che trascina i meneghini a un altro successo importante per la corsa al quarto posto.

A Piacenza infine sconfitta per 3-1 di Verona. Per gli scaligeri 18 punti di Boyer, per i padroni di casa 17 di Kooy e 15 di Nelli per un importante passo avanti in classifica. Prosegue invece una lunghissima sosta natalizia per la Kioene Padova che non gioca in campionato dal 26 dicembre: dopo aver saltato il match con Vibo, rinviato per problemi all'impianto, la squadra di Valerio Baldovin ha osservato il turno di riposo, ma rimane al sesto posto nonostante le due partite in meno. Tornerà in campo tra sette giorni in casa con Sora.

Massimo Zilio

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA