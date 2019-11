Civitanova implacabile, Modena di rimonta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY(m.zi.) Prosegue il folle mese di novembre della SuperLega, con turni ogni tre giorni. Ieri si è giocata l'ottava giornata e tra mercoledì e giovedì si torna in campo. Considerando poi i turni di riposo e gli anticipi per gli appuntamenti internazionali, ne esce una classifica di non immediata lettura. Davanti a tutti resta Civitanova, che in nove partite ha ottenuto altrettante vittorie, l'ultima arrivata a Vibo Valentia. Con Juantorena a riposo ci pensa Leal a fare la differenza con 25 punti. Vibo (17 di Carle) parte bene e...