Civitanova imbattuta, Padova cede con Verona

VOLLEY UOMINIFinisce con un rotondo 3-0 per i campioni d'Italia il big match della sesta giornata di SuperLega tra Civitanova e Modena. I marchigiani restano così imbattuti a punteggio pieno, con sette vittorie su sette partite (compresi gli anticipi), interrompendo nel contempo quella degli emiliani. Modena sbaglia troppo per riuscire a mettere in crisi Civitanova, che davanti a oltre quattromila persone, nonostante un'assenza non da poco come quella di Juantorena, dimostrano tutte le loro qualità. Per i padroni di casa 15 punti di Leal e...