(m.zi.) Continuano spedite le due big della SuperLega. Civitanova e Perugia chiudono l'ottava di ritorno con una vittoria. I campioni d'Italia in casa con Vibo Valentia partono forte, ma nel secondo set fanno i conti con la fame di punti di Aboubakar (12 per lui alla fine) e compagni. La squadra di Fefè De Giorgi riesce comunque a chiudere il parziale in volata senza complicarsi la vita e ottiene i tre punti. Per i marchigiani 13 punti di Leal con tre ace. Più complicata la vittoria di Perugia a Ravenna. I romagnoli sempre in partita costringono Leon (22) e compagni agli straordinari per conquistare i tre punti. Vernon con 19 è il top scorer dei padroni di casa. Alle spalle delle prime quattro Milano prova a tenere il ritmo pur cedendo un set in casa con Sora. La vittoria arriva grazie allo show del solito Nimir, che nei suoi 27 punti infila anche sette battute vincenti. Netta sconfitta invece per la Kioene Padova, che a Cisterna di Latina si arrende 3-0 e perde l'occasione di consolidare il sesto posto. Il secondo e terzo set finiscono con il minimo scarto, con i bianconeri sfortunati che fanno i conti con una squadra che in casa non può concedere nulla. Hernandez è ancora il terminale offensivo padovano con 16 punti, mentre i pontini hanno 14 punti da Patry. In chiave playoff tra Monza e Verona finisce 3-2 per i brianzoli che hanno 25 punti a testa da Kurek e Dzavoronok e 22 da Louati (quattro ace). Per Verona, sotto 2-0 prima di sfiorare la rimonta, 31 per Boyer. In serata Modena passa a Trento 3-1.

