VOLLEY

Pur spezzettata e divisa su più giorni, torna una giornata di campionato completa per la SuperLega. Della seconda giornata di ritorno infatti si sono giocate tutte le partite in tre giorni. Restano ancora parecchi buchi in classifica, con squadre (Trento, Ravenna, Verona) che hanno diverse partite da recuperare, ma rispetto a qualche settimana fa sicuramente c'è maggiore regolarità in campo. Nell'occasione le due prime della classe non si sono fatte sorprendere e hanno centrato la vittoria. Senza troppi patemi quella di Perugia, che in casa non ha bisogno di fare gli straordinari per avere la meglio su Piacenza. Per gli umbri 15 di Atanasijevic, per gli emiliani 12 di Clevenot. Più faticosa invece la vittoria di Civitanova a Ravenna. La squadra di Fefè De Giorgi si ritrova sotto 2-0, ma riesce a reagire guidata da un Leal da 27 punti con il 67% in attacco. Importanti anche i quattro ace di Juantorena (19 punti) mentre dall'altra parte Pinali ne mette 21. Sfida ad alta quota tra Modena e Vibo Valentia con i calabresi che continuano a mostrare solidità. Con una prova di squadra i ragazzi di Valerio Baldovin (15 punti Rossard, 12 Defalco) mettono sotto i gialloblu che hanno il solo Vettori (11) in doppia cifra. Vibo si conferma e si candida ad essere leader dei terrestri, dietro alla coppia di testa.

DERBY

Perde il passo delle prime Milano, che nel derby con Monza esce sconfitta 3-2. Non bastano venti punti a testa di Ishikawa e Maar di fronte ai 33 di Lagumdzija. Torna in campo anche la Kioene Padova, che in casa con Cisterna centra una vittoria (la terza in campionato) per 3-1 importante in chiave parte bassa della classifica guidata dai 22 del solito Stern, mvp della partita. Nel derby dell'Adige invece Verona sembra in grado di concretizzare la rivincita degli ex, Stoytchev e Kaziyski (20 per lui a fine partita), portandosi avanti 2-0. La squadra di Angelo Lorenzetti però è brava a reagire e a riaprire l'incontro che finisce al tie break con la vittoria di Trento grazie anche ai 23 punti di Lucarelli e Nimir.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA