City ko, fuga Liverpool E Borussia M. capolista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fuga per la vittoria. È quella del Liverpool, volato a +8 grazie al 2-1 di sabato sul Leicester e alla clamorosa sconfitta interna del Manchester City, 0-2 dal Wolverhampton. Il risultato dell'Etihad è la grande sorpresa dell'8ª giornata di Premier League che incorona i Reds, sempre vittoriosi in questo campionato. A dare loro una mano ieri pomeriggio sono stati i Wolves, che hanno schierato Cutrone dal primo minuto. L'ex milanista ha subito una ghiotta occasione per sbloccare il risultato in contropiede, ma calcia fuori sull'uscita di...