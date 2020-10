SERIE B

Pareggiano Pordenone, Venezia e Cittadella, mentre il Chievo vince a Reggio e il Vicenza aveva visto rinviata per covid la partita di Monza. Pareggi diversi, per il Nordest di riferimento. Il Venezia limita i rischi a Cremona, Paolo Zanetti conferma la buona impressione lasciata ad Ascoli, dove non meritava l'esonero, un anno fa.

Il Cittadella avanza al 7' con Rosafio, il Cosenza lo raggiunge al 18' con Carretta: Venturato cerca continuità, sull'intera stagione, dopo le mirabilie delle scorse, alternate a cadute. Lo spettacolo è stato a Lignano Sabbiadoro, campo del Pordenone, che non può utilizzare il suo Bottecchia e aveva rinunciato al Friuli e pure al Rocco di Trieste. Tre a tre con la Spal, vantaggio neroverde con Davide Diaw, il più costoso acquisto nella storia dei ramarri, raddoppio di Baris al 18'. La Spal accorcia Castro, pareggia alla ripresa con Strefezza, la rovescia con Paloschi, si fa raggiungere per fallo di mano di Murgia, dal dischetto Diaw è preciso, allo scadere. Espulso Dickmann tra i ferraresi, nel recupero. A Reggio, il Chievo sa anche soffrire, passa grazie a Garritano, più volte manca il raddoppio.

La giornata era più che spalmata, con 5 match alle 14 (orario inedito), Entella-Reggina alle 15 (vantaggio calabrese di Crisetig, pareggia in extremis Mancosu, su rigore), Pescara-Empoli alle 16: vincono i toscani, con Romagnoli e Moreo, in mezzo la rete di Maistro per il Pescara. In sera 1-0 del Frosinone sull'Ascoli, grazie all'assolo di Salvi, uno da serie A. In testa il trio Cittadella, Salernitana ed Empoli. Martedì si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della serie B.

