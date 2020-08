CICLISMO

CITTADELLA Giacomo Nizzolo, grazie a un guizzo in volata lungo le transenne, può festeggiare sul traguardo di Cittadella il titolo tricolore. Sui 254 chilometri tra Bassano, Marostica e appunto Cittadella, con la salita della Rosina da ripetere dodici volte e lo strappo in pavè, breve ma decisamente insidioso, della Tisa, il velocista lombardo è riuscito a inserirsi nel gruppetto che, guidato da Davide Ballerini, Colbrelli e Formolo, ha dettato il ritmo proprio sulla Tisa. Ad uscire per primi dallo strappo sono stati una quindicina di corridori che nel finale, con una ulteriore scalata della Rosina, hanno consolidato il loro vantaggio sui tentativi del gruppo. Nizzolo, con Battistella, e ancora Ballerini, con Boglioli, sfruttano il fatto di avere un compagno di squadra, evitando colpi da finisseur, e chiudono nell'ordine sul traguardo, con Sonny Colbrelli, partito forse troppo presto, a completare il podio.

PERCORSO DURO

«Sono molto contento di questa vittoria - commenta Nizzolo - Vedendo il percorso mi sono reso conto che era più duro di quello che sembrava, ma correndo con la testa si poteva fare. Sono straordinariamente felice di tornare a vestire questa maglia. Nel 2016 non sono riuscito a godermela fino in fondo perchè la stagione non è andata benissimo, spero questa volta di godermela di più. In questi anni ho passato diverse disavventure, ma mi sento più forte di allora. Mentalmente le difficoltà ti fanno sicuramente crescere, ma anche fisicamente in questa stagione mi sento davvero bene».

Decisiva per la vittoria di Nizzolo la presenza di Battistella nel finale, che ha portato il compagno nella situazione migliore: «Se devo dire una parola per definirlo è fenomenale - assicura il neo campione d'Italia - Eravamo solo in due e grazie a lui siamo riusciti a controllare la corsa. Il futuro certamente è dalla sua». Ora Nizzolo proverà ad andare a caccia di tappe al Tour de France: «Sarà un Tour complicato per i velocisti, ma spero che questo giochi a mio favore. Io cercherò di giocarmi le tappe, provando a conquistare qualche volata». «Sapevo che ci sarebbero stati tanti velocisti - spiega Davide Ballerini - Ci ho provato anche prima del finale, poi abbiamo provato a tenere alto il ritmo con Baglioli per vedere se qualcuno cedeva, ma nel finale di una corsa così importante l'adrenalina dà forza a tutti. Complimenti a Giacomo, sono contento per lui, anche se un secondo posto agli italiani un po' mi dispiace. Ma la condizione c'è». I due si ritroveranno in squadra assieme mercoledì agli Europei, dove gli azzurri dovranno difendere il titolo conquistato un anno fa da Elia Viviani.

In tema di competizioni internazionali in questa complicata stagione, resta da capire il destino dei mondiali. A Cittadella a premiare il neo campione italiano anche il presidente della Regione Luca Zaia, che si è sbilanciato sulla possibilità di avere la rassegna iridata: «Il Veneto è il naturale candidato per il Campionato del Mondo di ciclismo dopo l'annullamento da parte della Svizzera. Ho detto al presidente della Federazione ciclistica Renato di Rocco che siamo pronti. I veneti crescono a pane e bici, siamo la regione con il maggior numero di appassionati di ciclismo e praticanti».

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA