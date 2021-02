SERIE B

In una giornata, la 22., bagnata da una pioggia di gol allo scadere, il Monza passa a Vicenza in un finale da batticuore, con tre reti in cinque minuti, e si porta al secondo posto a -4 dalla capolista Empoli fermata in casa dal Pescara, staccando la Salernitana bloccata sul pari a Pisa, in attesa della gara del Chievo di stasera. Il Cittadella, in vantaggio con Proia dopo 4' si fa raggiungere nel recupero dal Cosenza (gol di Corsi) e sciupa l'occasione di agguantare il terzo posto. Il Venezia non si ferma più e batte anche la Cremonese con un autorevole 3-1 (autogol di Bianchetti, Forte, Jonhsen, dopo la rete di Ciofani per i lombardi). Bene anche il Pordenone (Butic, Ciurria, Zammarini), vittorioso in trasferta (1-3) sul campo della Spal.

Risultati: Cittadella-Cosenza 1-1, Empoli-Pescara 2-2, L.R.Vicenza-Monza 1-2, Lecce-Brescia 2-2, Pisa-Salernitana 2-2, Spal-Pordenone 1-3, Venezia-Cremonese 3-1, Ascoli-Frosinone 1-1. Oggi: Reggina- V.Entella (ore 19), Chievo-Reggiana (ore 21)

Classifica: Empoli 43, Monza 39, Salernitana 37, Chievo 36 (*), Cittadella 36, Venezia 35, Spal 35, Pordenone 32, Lecce 32, Frosinone 29, Pisa 28, L.R. Vicenza 25, Cremonese 23, Brescia 23, Reggina 22 (*), Cosenza 22, Reggiana 21 (*), Ascoli 21, V.Entella 17 (*), Pescara 17. (*) una partita in meno

R.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

