Città Murata sotto il segno di Manirafasha e Boccalini

MEZZA MARATONACITTADELLA La Maratonina della Città Murata fa tredici con una grande prestazione cronometrica (1h13'36 della riminese Beatrice Boccalini è il quarto tempo italiano di sempre nella mezza maratona) e consolida la sua crescita passando al numero chiuso. Se i Maratoneti Cittadellesi a salvaguardia del profilo organizzativo e della bellissima cornice non avessero chiuso le iscrizioni in anticipo, i tremila partecipanti sarebbero certamente stati superati, e di non poco. Scattata da piazza Pierobon, racchiusa nella cinta muraria, la...