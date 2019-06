CITTA, MISSIONE POSSIBILE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTADELLA Una vanta uno scudetto e 28 campionati di serie A, l'altra tiene in bacheca al massimo una Coppa Italia Dilettanti. Una si affida ad un bomber di grande esperienza come Giampaolo Pazzini, l'altra punta tutto su ragazzini di belle speranze che il massimo campionato l'hanno visto solo in televisione. Una ha un monte ingaggi di oltre 13 milioni, l'altra paga meno di un decimo. Verona-Cittadella, ritorno della finale playoff del campionato di serie B. Sulla carta non ci sarebbe partita, ma stasera in campo non andranno né i soldi né...