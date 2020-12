SERIE B

Frenata in testa alla serie B. La capolista Salernitana cade a Brescia (3-1), ma non ne approfittano né la Spal (battuta a Cittadella), né Lecce e Frosinone che pareggiano tra loro. L'unico balzo in avanti lo compie l'Empoli dilagando in rimonta a Chiavari (5-2) grazie a un poker di Mancuso che risponde alla rete iniziale di Costa segnata nel recupero del primo tempo. Il quinto gol dei toscani, che balzano al secondo posto a un punto dalla vetta, lo sigla Haas. Successo pesante del Cittadella al Tombolato: grinta e personalità gli ingredienti che hanno messo in difficoltà gli spallini. Entrambe le reti nella ripresa: Proia al 21', Gargiulo al 43'.

Commozione e lacrime a Pescara nel ricordo di Paolo Rossi. Il Vicenza gli ha reso omaggio con una vittoria (3-2) che tiene gli abruzzesi lontani in classifica. Gol lampo dei padroni di casa con Memushaj al 2', ma i biancorossi hanno ribaltato il punteggio già nel primo tempo con Meggiorini (7') e Jallow (25'). Il tris di Dalmonte nella ripresa al 24', Galano ha accorcia le distanze al 26'. Amarezza per il Pordenone sconfitto a Pisa 1-0. Dopo un buon primo tempo i friulani pasticciano in avvio di ripresa e regalano il gol a Palombi.

R.S.

