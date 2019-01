Citta, buon punto. Oggi il derby Padova-Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE BUn buon punto per il Cittadella a Crotone. Perchè la squadra di Stroppa, rientrato il mese scorso al posto di Oddo, non può continuare a perdere e perchè i granata reggono e non rinunciano a pungere. Il trevigiano Cordaz para in tuffo sul granata Diaw, prima dell'intervallo è troppo egoista Simy: chiede anche il rigore, Camigliano però è bravo a frapporsi con il corpo, comunque ha rischiato. Fra i calabresi entrano il ventenne Kargbo, della Sierra Leone, e Benali, che costruiranno l'azione più insidiosa, con salvataggio di...