DONNARUMMA 6,5Non perde il controllo, nemmeno su qualche palla velenosetta che gli ballonzola davanti. C'è, ed è sempre lucido, con i piedi e anche di testa... Sul due a zero, para pure: due volte su Zuber.DI LORENZO 6Spinge poco, difende meglio. Si permette anche un rischioso preziosismo in area, ben accolto dal pubblico. Un titolare all'improvviso.BONUCCI 6,5Si sdoppia quando esce Chiellini. Là in mezzo non lascia spiragli.CHIELLINI...